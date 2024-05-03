الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لينك الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة للمتزوجة وغير المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة، هو برنامج تحويلات نقدية مشروطة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في عام 2015 بهدف مساعدة الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا في البلاد.

يتم تحديث قوائم أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري، وينصح بالاستعلام عن الأسماء الجديدة بشكل منتظم لضمان عدم تفويت أي فرصة، كما أنه في حال وجود أي استفسارات أو صعوبات في الاستعلام، يمكن التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي عبر قنوات التواصل الرسمية.

كيفية الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة

 

توفر وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق لـ الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة، تشمل:

 

استعلام تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

 

الخطوات:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

النقر على أيقونة "المواطن".

اختيار "برنامج تكافل وكرامة".

إدخال الرقم القومي.

الضغط على "استعلام".

ستظهر نتيجة الاستعلام، سواء كان الشخص من ضمن المقبولين في البرنامج أم لا.

 

استعلام تكافل وكرامة عبر الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي

 

يمكن الاتصال بالخط الساخن 19680 او 19683 للاستعلام عن أسماء الجدد في البرنامج.

سيتطلب ذلك من المتصل تقديم بعض المعلومات الشخصية، مثل الرقم القومي.

اقرأ أيضا

كيفية الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024.. بأكثر من طريقة

 

استعلام معاش تكافل وكرامة عبر  مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن التوجه إلى أقرب مكتب لوزارة التضامن الاجتماعي في منطقة السكن.

سيتطلب ذلك من المتقدم تقديم بعض المستندات، مثل بطاقة الرقم القومي.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وموعد صرف معاش مايو 2024

سجل شكوتك| بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

لا تُفرّق وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بين الرجل والمرأة المتزوجة في عملية الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة.

يمكن للمرأة المتزوجة الاستعلام عن اسمها في قائمة الجدد في برنامج تكافل وكرامة بنفس الطرق المتاحة للجميع.

تأكدي من تحديث بياناتك الشخصية لدى وزارة التضامن الاجتماعي بشكل دوري.

في حال وجود أي تغييرات في حالتك الاجتماعية أو المالية، يرجى إبلاغ الوزارة بذلك.

تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي في حال واجهت أي صعوبات في الاستعلام عن اسمك أو تقديم طلبك.

يُعد الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة خطوة مهمة لضمان حصول المستحقين على المساعدة التي يستحقونها. توفر وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق سهلة للاستعلام عن هذه الأسماء، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذه المعلومات.

برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

مواد متعلقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأسماء الجدد ليناير 2024

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وموعد استلام فيزا المعاش

شروط القبول في تكافل وكرامة 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن

استخرج اسمك بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024

من هنا.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد ببرنامج تكافل وكرامة

الأكثر قراءة

"رمى نفسه من الرابع".. زوج يضبط زوجته مع عشيقها فى وضع مخل بالوراق

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى