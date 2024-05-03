لينك الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة للمتزوجة وغير المتزوجة

برنامج تكافل وكرامة، هو برنامج تحويلات نقدية مشروطة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في عام 2015 بهدف مساعدة الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا في البلاد.

يتم تحديث قوائم أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري، وينصح بالاستعلام عن الأسماء الجديدة بشكل منتظم لضمان عدم تفويت أي فرصة، كما أنه في حال وجود أي استفسارات أو صعوبات في الاستعلام، يمكن التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي عبر قنوات التواصل الرسمية.

كيفية الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق لـ الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة، تشمل:

استعلام تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الخطوات:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

النقر على أيقونة "المواطن".

اختيار "برنامج تكافل وكرامة".

إدخال الرقم القومي.

الضغط على "استعلام".

ستظهر نتيجة الاستعلام، سواء كان الشخص من ضمن المقبولين في البرنامج أم لا.

استعلام تكافل وكرامة عبر الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي

يمكن الاتصال بالخط الساخن 19680 او 19683 للاستعلام عن أسماء الجدد في البرنامج.

سيتطلب ذلك من المتصل تقديم بعض المعلومات الشخصية، مثل الرقم القومي.

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استعلام معاش تكافل وكرامة عبر مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن التوجه إلى أقرب مكتب لوزارة التضامن الاجتماعي في منطقة السكن.

سيتطلب ذلك من المتقدم تقديم بعض المستندات، مثل بطاقة الرقم القومي.

الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

لا تُفرّق وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بين الرجل والمرأة المتزوجة في عملية الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة.

يمكن للمرأة المتزوجة الاستعلام عن اسمها في قائمة الجدد في برنامج تكافل وكرامة بنفس الطرق المتاحة للجميع.

تأكدي من تحديث بياناتك الشخصية لدى وزارة التضامن الاجتماعي بشكل دوري.

في حال وجود أي تغييرات في حالتك الاجتماعية أو المالية، يرجى إبلاغ الوزارة بذلك.

تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي في حال واجهت أي صعوبات في الاستعلام عن اسمك أو تقديم طلبك.

يُعد الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة خطوة مهمة لضمان حصول المستحقين على المساعدة التي يستحقونها. توفر وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق سهلة للاستعلام عن هذه الأسماء، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذه المعلومات.