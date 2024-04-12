الجمعة 12 أبريل 2024
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مصر

كيفية الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024.. بأكثر من طريقة

الاستعلام عن أسماء
الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة

يُعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة في عام 2018، بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية، ويقدم البرنامج مساعدات نقدية مشروطة للأسر الفقيرة والأشد فقرًا، بهدف مساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى معيشتها.

 

الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

 

توفر وزارة التضامن الاجتماعي المصرية العديد من طرق الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، وذلك تسهيلًا على المواطنين وتخفيفًا للعبء عليهم، إليك بعض الطرق المعتمدة:

 

الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

 

  • الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • الضغط على أيقونة "المواطن".
  • اختيار "برنامج تكافل وكرامة".
  • إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  • الضغط على "استعلام".
  • ستظهر لك شاشة تُظهر لك ما إذا كنت من بين المستفيدين الجدد من البرنامج أم لا.

 

الاستعلام عن “تكافل وكرامة” عبر الخط الساخن

 

الخطوات:

الاتصال بالرقم الساخن لبرنامج تكافل وكرامة: 19680.

اتباع التعليمات الصوتية التي يقدمها لك الموظف.

إدخال الرقم القومي الخاص بك.

سيقوم الموظف بالاستعلام عن حالتك وإخبارك ما إذا كنت من بين المستفيدين الجدد من البرنامج أم لا.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل

 

الاستعلام عن “تكافل وكرامة” عبر مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي:

 

الخطوات:

التوجه إلى أقرب مكتب لوزارة التضامن الاجتماعي في منطقتك.

اصطحب معك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

التوجه إلى قسم خدمة المواطنين.

طلب الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة.

سيقوم الموظف بالاستعلام عنك وإعطائك النتيجة.

 

يتم تحديث قوائم المستفيدين الجدد من برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري، لذلك يُنصح بالاستعلام بشكل منتظم للتأكد من حالة طلبك، في حالة وجود أي صعوبات في الاستعلام، يمكنك التواصل مع ممثلي خدمة العملاء لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرقم الساخن أو عبر البريد الإلكتروني.

يأتي برنامج تكافل وكرامة ضمن إطار جهود الدولة المصرية للقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. يهدف البرنامج إلى توفير شبكة أمان اجتماعية للأسر الفقيرة، وتمكينها من كسر حلقة الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي. يُساهم البرنامج أيضًا في دعم التعليم والصحة للأطفال من الأسر المستفيدة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

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