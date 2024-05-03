الجمعة 03 مايو 2024
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سياسي

برلماني: مدينة السيسي لمسة وفاء وتقدير من أبناء سيناء للرئيس

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مدينة السيسي في سيناء ستكون نبراس التنمية والإعمار في الأرض الحبيبة والغالية على قلوب جميع المصريين، ورمزًا لكفاحهم المضني والعظيم ضد أهل الشر وأعداء الوطن، موضحًا أنها لمسة وفاء وحب وتقدير من أبناء سيناء للرئيس السيسي، الذي وضع سيناء على خريطة التنمية للمرة الأول.

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وثمَّن "البدري" في تصريحات له اليوم، إطلاق اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدينة بسيناء، مؤكدًا أنه يعبر عن حب وامتنان كبير من القبائل العربية وأبنائها للرئيس السيسي، وجهودها المضنية على مدار 10 سنوات لإعادة سيناء إلى أهلها بالقضاء على الإرهاب واستعادة أمنها واستقرارها، فضلًا عن إحداث نهضة تنموية حقيقية وشاملة في كل شبر من أرض سيناء.

اتحاد القبائل العربية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس اتحاد القبائل العربية في سيناء خطوة مهمة لتوحيدها خلف قيادة الرئيس السيسي، الذي يلتف حوله المصريون لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في كل ربوع الوطن، وتأكيد على وقوف أبناء سيناء على  جانب الدولة في عملية التنمية وردع الأعداء وحفظ أمن واستقرار الوطن.

وأشار إلى أن افتتاح مدينة السيسي بمحافظة شمال سيناء، يأتي في إطار جهود اتحاد القبائل العربية للمساهمة في نهضة سيناء وتحقيق التنمية الشاملة في كل أنحاء المحافظة، بعد أن نجح أبطال قواتنا المسلحة والشرطة في دحر الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، مشددًا على على ضرورة أن يعلو اتحاد قبائل سيناء فوق أي انتماءات حزبية أو أيدلوجية، لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

اتحاد القبائل العربية سيناء مجلس الشيوخ مدينة السيسي أبناء سيناء

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