الخميس 02 مايو 2024
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سياسي

"المؤتمر": تدشين مدينة السيسى بسيناء رسالة للعالم بقدرة مصر على حماية أمنها القومى

محمود جبر
محمود جبر

قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، إن تدشين القبائل العربية لمدينة  السيسي في سيناء دليل على مكانة سيناء التاريخية ورسالة للعالم بقدرة مصر على حماية أمنها القومي.

فتح فرص استثمارية جديدة في سيناء 

وأوضح "جبر"، في تصريحات صحفية له، أن مدينة السيسي ستسهم في فتح فرص استثمارية جديدة لشركات العقارات، مما يوفر فرص عمل للشباب.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن مدينة السيسي تستهدف تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة لتوفير حياة كريمة للسكان ولمساعدتهم في طي صفحة الإرهاب وبدء صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

تدشين مدينة السيسي مساهمة في نهضة سيناء وتحقيق التنمية الشاملة

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تدشين مدينة السيسي بسيناء يأتي في إطار جهود اتحاد القبائل العربية للمساهمة في نهضة سيناء، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء المحافظة.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التدشين يأتي كوفاء من أبناء سيناء والقبائل العربية للرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الذي وضع سيناء على خريطة التنمية لأول مرة في تاريخها.

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر أن المشاريع التى تمت بوسط سيناء من مدارس وزراعة وتجمعات تنموية فاقت كل تصور، وأن الدولة بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى كانت تسير فى خطى متوازية، منها محاربة الإرهاب والقضاء عليه تمامًا، إضافة إلى الإسراع فى التنمية فى كل المجالات.

تدشين مدينة السيسي بسيناء القبطان محمود جبر ائب رئيس حزب المؤتمر حزب المؤتمر الأمن القومي المصري الدستور

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