الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: لقاء الرئيس السيسى ونظيره البوسنى يعكس عمق العلاقات بين البلدين

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس دولة البوسنة والهرسك يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن زيارة رئيس البوسنة لمصر في هذه الفترة تأكيد على نجاح الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، في ملف ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي والعربي والإفريقي.

أستاذ العلوم السياسية يتحدث عن أهمية زيارة رئيس البوسنة والهرسك إلى مصر

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الزيارة دليل على موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعداد الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، لدعم كافة الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأشار النائب زكي عباس إلى أن تطرق اللقاء لمجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك تأكيد على دور مصر المحوري في تهدئة التوتر الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يستغل كافة لقاءاته الدولية لتوحيد الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثيـة لمنـاطق القطـــاع كافــــة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

حزب "المصريين": رئيس البوسنة والهرسك أشاد بالدور المصرى لاستعادة الاستقرار بالمنطقة

وعى بالدور المصرى

واختتم النائب زكي عباس تصريحاته بأن المجتمع الدولي أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدور المصري في الشرق الأوسط وإفريقيا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية لا غنى عنه، وأن استقرار مصر يعني استقرار المنطقة بأسرها؛ لأن مصر هي الداعم الحقيقي للاستقرار والأمن بالمنطقة، وهي مفتاح السلام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قال إن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.

وأكد الرئيس السيسي، خلال  المؤتمر الصحفي المشترك مع "دينيس بيتشيروفيتش" رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بقصر الاتحادية أمس، موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها.

كما تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرًا على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متمنيًا التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد.

حزب المؤتمر الدستور البوسنة والهرسك النائب زكي عباس لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس دولة البوسنة رئيس دولة البوسنة , الرئيس السيسي

مواد متعلقة

"المؤتمر": كلمة السيسى بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية رسمت صورة متكاملة للمستقبل الرقمى

"عربية النواب": افتتاح مركز البيانات والحوسبة خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر

قيادى بالمؤتمر: لقاء الرئيس ورؤساء البرلمانات العربية تأكيد لدور مصر المحورى لدعم القضية الفلسطينية

تفاصيل أول وثيقة لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية

برلمانى: مركز البيانات الحكومية محور التحول الرقمى

برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي

برلمانى: مصر خطت خطوات واسعة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعى

"الحركة الوطنية" تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لتحقيق الاستفادة من مبادرة خفض الأسعار

الأكثر قراءة

عاجل| عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة شاب حول "طبيبة التجمع" إلى أشلاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

أطباء بلا حدود: هجوم إسرائيل على رفح كارثة لا يمكن تصورها

الإعلام العبرى: أمر باجتياح رفح الفلسطينية حال رفض حماس "صفقة التبادل"

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو