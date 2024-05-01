أحمد صبور يهنئ عمال مصر بعيدهم.. ويؤكد: شركاء فى التنمية والبناء

هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مثمنا حجم التضحيات التي يقدمها عمال مصر من أجل مساندة الدولة على مدار تاريخها الممتد، فكانوا دائما شركاء في دفع عجلة التنمية وتنفيذ خطط التعمير والنهضة التي تتبناها الدولة في جميع المجالات.

استراتيجية شاملة لدعم عمال مصر

وقال "صبور"، إن الدولة المصرية أولت ملف العمال اهتمامًا كبيرًا خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث تبنت استراتيجية شاملة للحماية والعدالة الاجتماعية لدعم عمال مصر وتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لافتا إلى أن مسيرة البناء والتعمير التي انطلقت في جميع ربوع مصر نجحت في توفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتواكب مع معدلات التضخم، حيث تم رفع هذا الحد 5 أضعاف خلال 5 سنوات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وإجراء إصلاحات هيكلية بجانب حوافز وبدلات ومكافآت العاملين بالدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية أطلقت عدة مبادرات انعكست بالإيجاب على العمل مثل مبادرة "حياة كريمة" التي استفاد منها حوالي 60 مليون مواطن بالقرى، بجانب إطلاق المبادرة الرئاسية تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى كذلك دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كيف اهتمت الدولة بحقوق العمال؟

ولفت النائب أحمد صبور إلى أن الدولة على جانب آخر اهتمت بحقوق العمال من خلال إجراء تعديلات تشريعية من شأنها توفير الحماية اللازمة للعامل في عمله، من خلال تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي ينص على تحمل علاج غير القادرين على الاشتراك في التأمين، كذلك قانون التأمين الاجتماعي الذي يجعل قيمة المعاش 80% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي بإعداد مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.