الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

ميرال الهريدي: عمال مصر بوابة النجاح والركيزة الأساسية لبناء حاضر ومستقبل الوطن

ميرال جلال الهريدي
ميرال جلال الهريدي

هنأت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، شعب مصر وعمالها بمناسبة الاحتفال بـ"عيد العمال"، موجهة لهم كل الشكر والتحية والتقدير على ما قدموه وما يقدمونه من مجهودات مضنية لضمان استقرار البلاد والحفاظ على اقتصادها القومى، والعمل على رفعة هذا الوطن.

عمال مصر

وقالت النائبة ميرال جلال الهريدي في بيان لها اليوم، إن العمال هم نواة أي عمل ناجح واللبنة الأولى في أي إنجاز تحققه أي مؤسسة داخل الدولة، وتخصيص عيد لهم يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، مؤكدة أن كفاءة وقوة العامل المصري في كافة المجالات يجعلهم شركاء للوطن في كل النجاحات التي تحققت كما أنه لا يمكن ان تنهض الصناعة او يتقدم الاقتصاد الابمجهوداتهم العظيمة التي نقدرها جميعا ونثمنها.

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وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس اتحاد عمال مصر بمناسبة عيد العمال

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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ عمال وأقباط مصر بأعيادهم: "جميعنا سعداء بالوحدة الوطنية"

السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن عمال مصر يواصلون الليل بالنهار حبا في وطنهم وإيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، لذا فهم الركيزة الأساسية في بناء حاضر ومستقبل الدولة المصرية، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج التي تسير فيها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشادت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم عمال مصر وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري، رغم الظروف والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فعبروا بالبلاد من مرحلة مواجهة التحديات إلى مرحلة الاستقرار ثم البناء والتنمية المستدامة والإنتاج.

مجلس النواب حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي مصر عيد العمال

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