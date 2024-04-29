رئيس مجلس الشيوخ يهنئ عمال وأقباط مصر بأعيادهم: "جميعنا سعداء بالوحدة الوطنية"

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال انعقاد الجلسة العامة للشيوخ اليوم الإثنين: شعبنا احتفل بالأمس القريب بعيد الكرامة والعزة، وهو الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك الذكرى المجيدة التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، فتحية تقدير واحترام لجميع شهدائها المخلصين، الذين حققوا هذا الانتصار العظيم.

وأفاد: أيام قليلة تفصلنا عن احتفالنا بأعياد وطنية ودينية أيضًا، حيث نحتفل في الأول من مايو بعيد العمال، فتحية تقدير إلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون عملهم ليلًا ونهارًا؛ إيمانًا منهم بقيمة العمل ودوره في استكمال المسيرة الوطنية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكمل: إخواننا في الوطن، أقباط مصر، يحتفلون بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة الدينية التي نتقدم فيها بكل التهنئة إليهم، فكل عام وجميع المصريين سعداء بوحدتهم الوطنية وتماسكهم المجتمعى.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

واختتم تهنئته قائلا: إنني باسمي واسمكم جميعًا، أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة هذه الأعياد الوطنية والدينية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والاستقرار، وأن يوفق قائدها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. وكل عام وحضراتكم بخير.

وكانت قد وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فاعلية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد .

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.