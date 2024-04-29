الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحكومة توافق على مناقشة آليات تحقيق جودة التعليم العالى فى "الشيوخ"

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة  لتحقيق جودة التعليم العالي، ومدى فاعلية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد .

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا:"هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية:"الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك". 

تأجيل مناقشة طلب بشأن تشجيع التوسع فى التصنيع الزراعي

فيما أجلت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب  عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي الي الجلسة القادمة وقال المستشار علاء الدين فؤاد إن الحكومة تري تأجيل طلب المناقشة إلى جلسة قادمة .

وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس، تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائبة هبة شاروبيم لاستعراض الطلب أمام الجلسة العامة.

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