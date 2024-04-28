الأحد 28 أبريل 2024
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سياسي

النائب أحمد عثمان: انضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات بإفريقيا يعزز جهود توطين الصناعة

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتنمية الصادرات وتعزيز التجارة البينية القارية.

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وأضاف عثمان أن صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا يهدف إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رءوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول إفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين إفريقيا وباقي دول العالم.

وأشار إلى أن انضمام الدول الإفريقية إلى الصندوق يهدف إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلًا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى.

وأكد عثمان أن انضمام مصر للصندوق يصب في صالح تعزيز جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي وخطة الدولة لتنمية الصادرات المصرية وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات.

هندس أحمد عثمان مجلس النواب رئيس الجمهورية مصر الصادرات في أفريقيا

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