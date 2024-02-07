"تحديث الصناعة" يبحث سبل تعزيز ملف تنمية الصادرات والشراكة الصناعية

اجتمعت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، مع ممثل إحدى الشركات السعودية المتخصصة في أعمال مقاولات الاتصالات، وممثل شركة مصرية عاملة في مجال الصناعات الحديدية والجلفنة بمدينة العاشر من رمضان، في إطار اهتمام القيادة المصرية بملف تنمية الصادرات والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمن توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.

زيارة ميدانية لمصانع الشركة المصرية

وبناء على عملية التشبيك بين الشركتين لتوريد أبراج اتصالات إلى دولة السعودية برعاية مركز تحديث الصناعة، تم إجراء زيارة ميدانية لمصانع الشركة المصرية الكائنة في مدينة العاشر من رمضان الصناعية.

مركز تحديث الصناعة

ويعمل مركز تحديث الصناعة على تفعيل "البرنامج القومي تعميق التصنيع المحلي" الذي يعد أحد برامج المركز بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة وتلبية احتياجات السوق المحلى والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.