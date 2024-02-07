الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تحديث الصناعة" يبحث سبل تعزيز ملف تنمية الصادرات والشراكة الصناعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمعت  دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، مع ممثل إحدى الشركات السعودية المتخصصة في أعمال مقاولات الاتصالات، وممثل شركة مصرية عاملة في مجال الصناعات الحديدية والجلفنة بمدينة العاشر من رمضان، في إطار اهتمام القيادة المصرية بملف تنمية الصادرات والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمن توجيهات  وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.

زيارة ميدانية لمصانع الشركة المصرية 

وبناء على عملية التشبيك بين الشركتين لتوريد أبراج اتصالات إلى دولة السعودية برعاية مركز تحديث الصناعة، تم إجراء زيارة ميدانية لمصانع الشركة المصرية الكائنة في مدينة العاشر من رمضان الصناعية.

مركز تحديث الصناعة 

ويعمل مركز تحديث الصناعة على تفعيل "البرنامج القومي تعميق التصنيع المحلي" الذي يعد أحد برامج المركز بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة وتلبية احتياجات السوق المحلى والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

 

مركز تحديث الصناعة وزير التجارة والصناعة الشركات السعودية مقاولات الاتصالات الصناعات تحديث الصناعة السوق المحلي السوق المحلى والصناعة تعميق التصنيع المحلى

مواد متعلقة

"تحديث الصناعة" يبحث مع البنك الدولى تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية