الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجلس الشيوخ يحيل عدة تقارير للحكومة لتنفيذ توصياتها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وتلك التقارير بشأن طلبات او اقترحات مقدمة من العديد من الأعضاء.

وجاءت هذه التقارير على النحو التالي:

تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أكمل نجاتي، بشأن "تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية".


تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون، بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما- طهواي- جريس بمحافظة المنوفية.


تقرير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي.


تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون، بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما- طهواي- جريس بمحافظة المنوفية.


تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي.


تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب رمضان إمام، بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرةكسفريت بمحافظة الإسماعيلية، والنائب أحمد أنور شاهين، بشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي.


تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوان، بشأن إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني- السلوم- الحمام- الضبعة بمحافظة مطروح.


تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النواب مجدي القاضي، ومحمود أبو سديرة، وأحمد جلال أبو الدهب، بشأن تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي.


تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمود القط، بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت، والنائبة هيام فاروق، بشأن إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري.


تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصرية.


تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن الاقتراح المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون- بلبيس بمحافظة الشرقية وكذلك مجموعة من الطلبات المقدمة من النواب منها طلب النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات، ومن كل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وطلب النائب محمد السباعي، بشأن التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى، ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف.

مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس النواب

مواد متعلقة

تعليم الشيوخ: افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية خطوة مهمة وإيجابية

مقترح برلمانى لحظر "ألعاب القمار" الإلكترونية فى مصر

النائب أحمد عثمان: انضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات بإفريقيا يعزز جهود توطين الصناعة

النائب أيمن محسب: الحوار الوطنى خلق حالة من التلاحم والتوافق بين أطياف المجتمع المصرى

نائب بالشيوخ: مركز الحوسبة السحابية يعكس رؤية الرئيس السيسي في بناء مستقبل مصر

"سياحة النواب": مركز البيانات والحوسبة طفرة حقيقية فى مجال توطين التكنولوجيا

"اقتصادية النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية

أول تعليق من النائب نادر نسيم عقب انقلاب سيارته على الطريق الصحراوى

الأكثر قراءة

عاجل| عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

سيدة تخلع زوجها: زارع كاميرات مراقبة فى غرفة النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم