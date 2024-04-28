الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أول تعليق من النائب نادر نسيم عقب انقلاب سيارته على الطريق الصحراوى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال النائب نادر نسيم وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إنه بخير ولم يصبه أي مكروه، لافتا إلى أنه لم يكن موجودا داخل سيارته وقت حادث انقلابها على الطريق الصحراوي.

وأضاف نسيم خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن سائقه أصيب بكسر في العمود الفقرى وجروح وكدمات خلال حادث انقلاب السيارة بالطريق الصحراوى إسكندرية القاهرة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن السيارة كانت عائدة من الإسكندرية بعد أن قام السائق بتوصيل أسرته لقضاء إجازة الاحتفال بأحد الشعانين.

النائب نادر نسيم لجنة الشئون الدينية مجلس الشيوخ الطريق الصحراوي السيارة

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