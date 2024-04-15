الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشورى وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية. 

طلب المناقشة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".

وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب لاستعراض طلب المناقشة العامة.

التصديق على مضبطتي الجلسات العامة للمجلس رقمي 21 و22

وصدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي مضبطتي الجلسات العامة للمجلس رقمي 21 و22، وقال رئيس المجلس إن الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا.

 ووجه رئيس المجلس كلامه للأعضاء قائلا هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات على تلك المضابط، ولم يبدي أي نائب اي ملاحظة وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان تصديق المجلس علي تلك المضابط.

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