وزير الرى يستعرض خطة توفير المياه وطلبات أعضاء مجلسي الشورى والنواب

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض ومناقشة طلبات واقتراحات توفير الاحتياجات المائية اللازمة لزمامات الأراضى الزراعية التابعة لهم، وأيضًا عرض مقترحات تتعلق بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية ومنها تأهيل وتبطين الترع وتحديث نظم الري.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة، مع النائبة هند رشاد، والنائب خالد مشهور، والنائب عبد الله لاشين، أنه سيتم بحث ومناقشة جميع الطلبات المقدمة من الأعضاء، مع التوجيه بدراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

متابعة يومية لجميع طلبات المواطنين والمنتفعين

كذلك، أوضح وزير الرى، بحضور النائب محمد عبد العليم داود أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ، أنه يتم متابعة يومية لجميع طلبات المواطنين والمنتفعين وحلها فوراً وفقاً للقانون، حرصاً على توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الأراضى خلال فترة أقصى الاحتياجات.

إجتماع وزير الرى



وحضر الاجتماع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية.

كما حضر الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.