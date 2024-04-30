وزراء مصر وقياداتها التنفيذية يهنئون محمد جبران بمناسبة عيد العمال

تلقى محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عددا من التهاني من وزراء ومحافظين ورؤساء أحزاب ورؤساء اتحادات عمالية عربية، بمناسبة عيد العمال، أعربوا من خلالها عن تقديرهم لدور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الحفاظ على مكتسبات العاملين بقطاعات الدولة المختلفة.

وتضمنت قائمة المهنئين كل من: اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة نهال محمد نائب محافظ البحيرة، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن.

وزير الداخلية: الاحتفال بعيد العمال يجسد معاني الفخر والاعتزاز بقيمة العمل

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في تهنئته لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاحتفال بعيد العمال يجسد معاني الفخر والاعتزاز بقيمة العمل كركيزة جوهرية لدفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات، فـ تحية لعمال مصر الأوفياء، الذين وهبوا أنفسهم لأجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.

واختتم برقيته داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر ويسدد على طريق الحق خطى رجالها في مختلف ميادين العمل والعطاء.

وأعرب محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن سعادته البالغة بما يحظي به عمال مصر من تقدير دولي ومحلي، ويبرهن علي الدور الملموس لعمال مصر في دعم الدولة المصرية.

كان قد بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لـ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، جاء بها:

"بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يـُسعدنى أن نبعث لشخصكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات".