الأربعاء 01 مايو 2024
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سياسي

قيادى بـ"الشعب الجمهورى": العمال يلعبون دورًا وطنيًا فى تشكيل المستقبل

عياد رزق
عياد رزق

هنأ عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، جموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر هم السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم، يحفظون حقوقهم ويؤدون واجباتهم من أجل دفعة الإنتاج إلى الأمام.

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وقال رزق، في بيان له اليوم، إن العمال يلعبون دورًا وطنيًا هامًا وبارزًا وفاعلًا في تشكيل المستقبل، وبسواعدهم تبدأ رحلة التنمية والبناء نحو دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في النهضة التي تستهدفها الدولة، مشيرًا إلى أن العامل المصري لديه إيمان راسخ بقيمة وأهمية العمل، ودوره في الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية في بناء حضارة الأمم.

تُقدم جهودًا كبيرة لدعم العمال 

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن الدولة تُقدم جهودًا كبيرة لدعم العمال بما يسهم في تعزيز دورهم، من خلال تدريبهم المستمر وتأهيلهم على مواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة والعمل على دمجهم في المناخ والبيئة الجديدة للعمل، ومحاولة خلق فرص عمل مستمرة للشباب من شتى الفئات والاهتمام بدمج المرأة في سوق العمل وتفعيل المساواة بين الجنسين.

تقريب المسافات بين صاحب العمل وحقوق العامل 

ولفت رزق  إلى أن من بين الجهود التي قدّمتها الدولة لدعم العمال هي تقريب المسافات بين صاحب العمل وحقوق العامل المصري، وتوفير كل أوجه الدعم اللازمة لتوفير مناخ بيئي ومجتمعي مناسب يضمن حياة كريمة لعمال مصر ويساعد في تحسين بيئة العمل بشكل كبير.

تلقى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عددًا من التهاني من وزراء ومحافظين ورؤساء أحزاب ورؤساء اتحادات عمالية عربية، بمناسبة عيد العمال، أعربوا من خلالها عن تقديرهم لدور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الحفاظ على مكتسبات العاملين بقطاعات الدولة المختلفة.

بحزب الشعب الجمهوري الشعب المصري مصر العمال العامل المصري

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