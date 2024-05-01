الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جهود الدولة المصرية فى دعم العمال.. زيادة الحد الأدنى 5 أضعاف بـ6 سنوات

عمال مصر
عمال مصر

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، لافتة إلى أن هناك قوانين وتشريعات أتاحت ذلك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الدولة أتاحت للفتيات نظما للتدريب والعمل عن بُعد، وإثبات قدرتها على تحقيق مستهدفات الدولة.

ولفتت إلى أن الدولة اهتمت بمشروعات المرأة والمرأة المُعيلة ومد شبكة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في الدولة، موضحة أنها ضمن المستفيدين باهتمام الدولة حيث وجودها عضو مجلس إدارة الآن في منصبها بسبب قوانين وتشريعات ساهمت في إعلاء دور ومشاركة  المرأة في المجتمع.

ذوى الاحتياجات الخاصة

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهة إلى أن الدولة اهتمت أيضًا بالقطاع الخاص وعززت دوره من خلال الشراكات المختلفة بينه وبين القطاع العام.

وأكدت أن الدولة نقحت قانون اتحاد العاملين ليكون له قدرة أكبر للتعبير عن رأيه، موضحة أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في دعم العمال حيث أقرت زيادة الحد الأدنى 5 أضعاف خلال 6 سنوات.

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