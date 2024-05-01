الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائبة رحاب موسى: لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت تأكيد لقوة العلاقات بين البلدين

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التى تعد الأولى منذ توليه منصبه.

وقالت “موسى”، في تصريحات صحفية، إن اللقاء استهدف تجديد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية وتعكس بكل تأكيد متانة وقوة العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

صحف القاهرة تبرز قمة الرئيس السيسى وأمير الكويت وأخبار الشأن المحلى

 

مصر والكويت نموذجًا رائعًا للتعاون 


وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تطابق الرؤى بين الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية يدفع العلاقات المصرية الكويتية إلى آفاق جديدة وفى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
 

وأكدت رحاب موسى، أن العلاقات القوية والراسخة بين مصر والكويت تعد نموذجًا رائعًا للتعاون الذى يجب أن يسود بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية.
 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تطرق اللقاء لوقف إطلاق النار على غزة تأكيد على دعم مصر والكويت للقضية الفلسطينية، ودور مصر المحوري في وقف إطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

 

برلمانى: زيارة أمير الكويت إلى مصر تستهدف احتواء التصعيد فى المنطقة

 

مصر والكويت يتفقان على وقف فوري لإطلاق النار في غزة

صدر بيانا مشتركا بالتزامن مع زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

واتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشقيقه أمير الكويت، على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

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