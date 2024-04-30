الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بيان مصرى كويتى مشترك يُشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت

صدر بيان مشترك بالتزامن مع زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

واتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشقيقه أمير الكويت، على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة. كما أكدا خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

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