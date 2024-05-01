برلمانى: زيارة أمير الكويت إلى مصر تستهدف احتواء التصعيد فى المنطقة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي قام بها أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة منذ توليه مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين لها خصوصية كبيرة، في ظل الروابط الأخوية والتاريخ الحافل الممتد من العلاقات بين البلدين عبر عدة عقود، وحرص القيادات المتعاقبة على تعزيز هذه العلاقات.

توقيت حساس

وقال محسب إن زيارة أمير الكويت تأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل ما تتعرض له المنطقة من توترات في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، التي اندلعت في أكتوبر الماضي، وما أعقبها من انزلاق قوى إقليمية في هذا الصراع بما يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم، وهو ما يتطلب تعزيز التواصل بين دول المنطقة والتنسيق المشترك بينها حيال القضايا الإقليمية والعربية والعالمية.

توافق الرؤى والمواقف

وأشار إلى توافق الرؤي ومواقف القيادة السياسية في البلدين حيال القضايا المصيرية عربيا ودوليا، لا سيما القضية الفلسطينية والأزمات في كل من ليبيا والسودان واليمن ورفض التدخل الأجنبي في الشئون العربية، وسبل الحد من التوترات في منطقة البحر الأحمر، واحتواء التصعيد في المنطقة.

تتويج للعلاقات المتميزة والقوية بين البلدين

وشدد النائب أيمن محسب على أن زيارة أمير الكويت هي بمثابة تتويج للعلاقات المتميزة والقوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعزز أواصر الترابط بينهما، وتعكس رغبة مشتركة بين كلا البلدين على تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في عهد الرئيس السيسي شهد تطورا كبيرا حيث بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.