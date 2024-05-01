الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: زيارة أمير الكويت إلى مصر تستهدف احتواء التصعيد فى المنطقة

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي قام بها أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة منذ توليه مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين لها خصوصية كبيرة، في ظل الروابط الأخوية والتاريخ الحافل الممتد من العلاقات بين البلدين عبر عدة عقود، وحرص القيادات المتعاقبة على تعزيز هذه العلاقات.

txt

صحف الكويت تبرز تأكيد "الصبّاح" و"السيسى" أهمية دعم مسيرة العمل العربى المشترك

توقيت حساس

وقال محسب إن زيارة أمير الكويت تأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل ما تتعرض له المنطقة من توترات في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، التي اندلعت في أكتوبر الماضي، وما أعقبها من انزلاق قوى إقليمية في هذا الصراع بما يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم، وهو ما يتطلب تعزيز التواصل بين دول المنطقة والتنسيق المشترك بينها حيال القضايا الإقليمية والعربية والعالمية.

txt

سفير الكويت بالقاهرة: هناك توافق مصرى كويتى بشأن الأوضاع فى قطاع غزة

توافق الرؤى والمواقف

وأشار إلى توافق الرؤي ومواقف القيادة السياسية في البلدين حيال القضايا المصيرية عربيا ودوليا، لا سيما القضية الفلسطينية والأزمات في كل من ليبيا والسودان واليمن ورفض التدخل الأجنبي في الشئون العربية، وسبل الحد من التوترات في منطقة البحر الأحمر، واحتواء التصعيد في المنطقة.

txt

مُرحبًا بزيارة أمير الكويت.. "المصريين الأحرار" يُشيد بتاريخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تتويج للعلاقات المتميزة والقوية بين البلدين 

وشدد النائب أيمن محسب على أن زيارة أمير الكويت هي بمثابة تتويج للعلاقات المتميزة والقوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعزز أواصر الترابط بينهما، وتعكس رغبة مشتركة بين كلا البلدين على تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في عهد الرئيس السيسي شهد تطورا كبيرا حيث بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022.

النائب أيمن محسب أمير الكويت زيارة مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات المصرية الكويتية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

عاجل|بالكرابيج والمطاوي.. بلطجية نزلة السمان يقتحمون مدرسة في الهرم.. القصة كاملة

عاجل| كولر يقرر تجميد أفشة بعد واقعة مباراة مازيمبى

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس