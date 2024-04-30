مرحبًا بزيارة أمير الكويت.. "المصريين الأحرار" يُشيد بتاريخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

عبر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن سعادته بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد الحزب في بيان له، أنها الزيارة الرسمية الأولى لأمير الكويت إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي، مما يعكس حرصه على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية.

وأضاف الحزب أن العلاقات المصرية الكويتية نموذجًا فريدًا للعلاقات العربية العربية، مبنية على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتُشكل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأوضح أن العلاقات المصرية الكويتية على مدار العقود الماضية شهدت تطورًا مُستمرًا على كافة الأصعدة، حيث تُثمر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية والصحية، والتنسيق المستمر في القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأعرب الحزب عن ثقته أنّ زيارة أمير الكويت ستُساهم في تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع من خلال إطلاق مشاريع وتبادل خبرات جديدة تُساهم في تحقيق التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.