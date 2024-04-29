"المصريين الأحرار" يتابع آليات تطبيق قانون التصالح في روض الفرج

عقد رائد مقدم، عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون التنظيم، اجتماعًا مع المهندس محمد حسن سيد، مدير عام منطقة الإسكان بروض الفرج، لمناقشة آخر التطورات في القانون والعراقيل التي تمنع تنفيذه.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس محمد حسن سيد، أن مجلس النواب قد وافق على لائحة قانون التصالح التنفيذية في 3 أبريل الجاري، واللائحة التنفيذية قد تمّ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أبريل الجاري.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لحزب المصريين الأحرار، وبناءً على توجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بضرورة متابعة آخر مستجدات تنفيذ قانون التصالح.

التطبيق الفعلي لقانون التصالح



وقال مدير منطقة الإسكان، إن منطقة الإسكان بروض الفرج تستعدّ حاليًا لتطبيق القانون بعد انقضاء المدة القانونية، ونصح المواطنين بقراءة نص القانون واللائحة التنفيذية من أجل الاستفادة من الإيجابيات الموجودة فيه.



وأكد أنّ قانون التصالح يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة ومعالجة ظاهرة البناء المخالف، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنّ القانون يتضمن العديد من التسهيلات للمواطنين، منهاتخفيض رسوم التصالح وتقسيط سداد الغرامات وعدم المساس بحقوق الورثة.



من جانبه، أكّد رائد مقدم أن الحزب سيتابع تنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع، وأنه علي استعداد لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين في جميع مراحل عملية التصالح، مع ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لضمان نجاح تطبيق القانون.

حضر الاجتماع أيضًا دانيال غطاس، مسؤول لجنة العلاقات العامة بأمانة شمال القاهرة.