الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

رئيس "المصريين الأحرار": العديد من التحديات تواجه خطوات الدولة المتسارعة للنجاح

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه خطوات الدولة المتسارعة للنجاح والعمل الجاد والمستمر، بقيادة الرئيس،  مشيرًا إلى أن اول التحديات هي أهمية ترسيخ الهوية الوطنية للنشء والشباب، حيث إنهما أساس المستقبل وخاصة في ضوء محاولات تشويه الأفكار من خلال الانفتاح أو الانفلات الإلكتروني، وهذا يستدعي جهودًا عظيمة من مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع المدنى ومنه الأحزاب السياسية للعمل على ذلك.

وأشار "خليل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الوعي الجمعي وتعزيزه وأيضًا إشكالية النمو السكاني، وأهمية العمل معًا جنبًا إلى جنب لمحاربة أوجه الفساد وتعزيز مبدأ الحوكمة، ولا سيما بأن الفساد سوس ينخر فى اساس المجتمع ويحتاج تضافر جهود الجميع مع القيادة السياسية للتخلص منه.

العبور للجمهورية الجديدة 

وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة العمل وربط التعليم بهذا الأمر والتخلص من الرتابة والانطلاق للإبداع والتسابق بين الشباب في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة ومن هذه النقطة المحورية تكون هناك إنتاجية تنعكس على الاقتصاد العام للدولة وتعالج جوانب كثيرة من الإشكاليات.

الولاية الجديدة , الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار المصريين الأحرار

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