برلمانى: مصر على أعتاب نقلة اقتصادية ضخمة بعد تحركات الرئيس فى قطاع النقل

قال النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودًا هائلة لجذب الاستثمارات العربية والدولية لمصر ووفق خطة محددة وواضحة.

مشروع رأس الحكمة

ولفت عبدالعال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توافر الكثير من الفرص الاستثمارية في مصر، والدليل صفقة مشروع رأس الحكمة الضخمة وغيرها من عشرات المشاريع والفرص، مشيرًا إلى بحث الرئيس السيسي الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل.

أوضح نائب الإسكندرية، أن بحث الرئيس السيسي الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل، وإطلاعه على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، فضلًا عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، يؤكد الخطوات المصرية الجادة في هذا الشأن، مضيفًا أن متابعة السيسي، كذلك جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل فى مصر، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب استثمارات خارجية فى هذا المجال، يؤكد إقدام الدولة بقوة في هذا المجال والتحرك لجذب الاستثمارات.

واختتم النائب بأن مجال النقل في مصر والصناعات المرتبطة به مجال واعد، وجذب الاستثمارات من خلاله ستوفر آلاف من فرص العمل وتحقق نقلة اقتصادية للبلاد في الجمهورية الجديدة.

على صعيد آخر هنأ النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة بصفة خاصة، وعمال مصر بصفة عامة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء الحبيبة، وعودتها إلى حضن الوطن.