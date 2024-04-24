الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

برلماني: توجيهات الرئيس بتطوير منظومة النقل خطوة نحو التنمية المستدامة

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة النقل خاصة السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتوطين الصناعات الخاصة بالنقل.

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وقال النائب نادر الخبيري، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه التوجيهات تعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية للنقل وتحسين خدمات النقل العام للمواطنين.

وأوضح أن السكك الحديدية ومترو الأنفاق من أهم وسائل النقل في مصر، وتلعب دورًا حيويًا في تسهيل حركة السكان وتوفير وسيلة مريحة وآمنة للتنقل، مشيرا إلى أن التركيز على تطوير خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتحسين أدائها يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

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أكد أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة النقل الثقيل في مصر، تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

وتابع الخبيري، أن توطين الصناعات سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتوفير العملة الصعبة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتت إلى أن تطوير منظومة النقل في مصر هو استثمار في المستقبل، علاوة على أنه سيُساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اطلع على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، فضلًا عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال.

 

النائب نادر الخبيري تطوير منظومة النقل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي السكك الحديدية مترو الأنفاق

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