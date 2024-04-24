الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

حزب المصريين يثمن حضور السيسي انطلاق فعاليات البطولة العربية للفروسية

المستشار حسين أبوالعطا
المستشار حسين أبوالعطا

ثّمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن انطلاق هذه البطولة يؤكد اهتمام الدولة المصرية بتنمية مختلف الرياضات.

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن الرياضة من أفضل القيم الإنسانية التي تُهذب النفوس وترتقي بالأخلاق، وتُحقق بدورها التقارب بين الأمم والحضارات، فضلًا عن أنها تجسيد حقيقي للعزيمة والإصرار والإرادة القوية، موضحًا أن القوات المسلحة تسعى دائما لإنشاء منظومة رياضية متكاملة داخل القوات المسلحة لتأهيل البراعم الرياضية من خلال المدارس العسكرية الرياضية، علاوة على التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الصروح الرياضية.

 

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وأضاف رئيس حزب المصريين أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وتشهد مشروعات ضخمة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز المجال الرياضي، ليس فقط للمحافظة على هذا التراث العريق، لكن أيضا لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد عالمي في إنتاج وتربية الجواد المصري العربي الأصيل، مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تبذل جهودًا كبيرة وتقدم دعما لامحدود لتنمية هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن البطولة العربية العسكرية للفروسية التي يشهد فعالياتها الرئيس السيسي تجمع بين الشجاعة والمهارة التي تتحدد بها القيم العسكرية بروح التنافس والتفوق في ساحة المنافسات، مؤكدًا أنه مما لا شك فإن رياضة الفروسية جزء لا يتجزأ من التراث العسكري والثقافي المصري، والدولة المصرية من الدول الرائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة.

وأكد أن القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت وستظل الحصن المنيع والدرع والسيف الذي يحفظ للأمة مكانتها وخصوصيتها، ولا تدخر جهدًا من أجل رفعة شأن الوطن، وحماية الأمن القومي للبلاد، وبجانب ذلك المساهمة في التنمية الشاملة، وقد أقسم رجالها على الفداء وحمايتها من كل عدو، وتوجيهات الرئيس السيسي السديدة خير عون لهم.

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