الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: صفقة رأس الحكمة نموذج بارز وناجح للفرص الاستثمارية الضخمة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تتجه بقوة لجذب الاستثمارات العربية والدولية خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن صفقة مشروع رأس الحكمة، وما يتدفق من خلالها من مليارات الدولارات، يؤكد تعدد الفرص الاستثمارية في مصر وتنوعها.

صفقة مشروع "رأس الحكمة"

وأضاف النائب مدحت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن صفقة مشروع "رأس الحكمة" تؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن تبذله القيادة السياسية وتوجيهاتها للحكومة، لتهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم فرص استثمارية وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية، لافتًا أن رأس الحكمة نموذج ناجح وبارز، وادخل الخزانة المصرية نحو 12 مليار دولار حتى الان، وفق ما اعلنه وزير المالية.

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وأشار إلى أن التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، وبتوجيهات السيسي، أدى لتحمل كل الصدمات والأزمات العالمية وبقاء الاقتصاد المصري قويا وراسخا.

التدفقات الاستثمارية الفترة الأخيرة 

واختتم النائب بالإشارة لنجاح الدولة المصرية في جذب التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية، على الموازنة العامة للدولة، ويؤكد تواصل الخطط التنموية الكبيرة وهو ما يحسب للسيسي.

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