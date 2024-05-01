الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سفير الكويت بالقاهرة: هناك توافق مصرى كويتى بشأن الأوضاع فى قطاع غزة

سفير دولة الكويت
سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير غانم صقر الغانم

أكد سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير غانم صقر الغانم أن هناك توافقا مصريا كويتيا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين الزعيمين المصري والكويتي على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.


وأضاف السفير الكويتي - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد مساء الثلاثاء - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع الشيخ مشعل الجابر الصباح أمير دولة الكويت على جهود مصر من أجل وقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، كما تم التباحث حول العديد من الملفات منها: اليمن وليبيا واستكمال مسيرة العملية السياسية والانتخابات ومجمل الملفات الدولية التي تشهدها المنطقة.

 

وأشار الغانم إلى أن زيارة الشيخ مشعل الجابر صباح أمس إلى مصر هي الأولى له بعد أن تولى الحكم في البلاد، موضحا أن أمير الكويت استعرض مع الرئيس السيسي كافة القضايا المشتركة وذات الصلة وقضايا المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.


وقال إن أمير الكويت أكد وقوفه بجانب مصر في الحفاظ على حقها في ماء نهر النيل.


وأضاف أن أمير الكويت أشاد بجهود الرئيس السيسي لحقن الدماء في السودان، كما تم الحديث عن استهداف الحوثيين للسفن وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر.

 

ولفت الغانم إلى أن المباحثات ناقشت أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين البلدين في الفترات المقبلة، موضحا أن هناك استثمارات كويتية تقدر بـ10 مليارات دولار في القطاع الخاص و15 مليار دولار في قطاع الحكومي وهي استثمارات ناجحة.

 

واختتم السفير غانم صقر الغانم حديثه قائلا "إن الجانبين تحدثا بعمق عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتقوية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، حيث باتت مصر جاذبة للاستثمار العربي والخليجي وهذا شيء يفرحنا

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