الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

هاني العسال يدعو لإطلاق حملة عالمية تروج لسياحة حفلات الزفاف.. ويؤكد: نمتلك مقومات وفيرة

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن الفرح الأسطوري الذي أقيم 4 ليالي  لملياردير أمريكي في مصر أمام الأهرامات، يفتح الباب لنمط جديد من السياحة وتدعيم تلك الصناعة السياحة بالمنافسة في أسواق جديدة للترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف، مشيرا إلى أنه يرسخ المنتج السياحي المصري عالميا، بالإضافة لما تمثله من مصدر حيوي للمساهمة في الدخل القومي من خلال زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي والتخفيف من حدة البطالة، في ظل ما نمتلكه من مقومات وفيرة ومعالم سياحية ومواقع أثرية تمكن من مخاطبة الشريحة المعنية بهذا النوع من السياحة.

تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

340 ألف حفلة زفاف بالخارج في  العام

ولفت إلى أنه طبقا لبيانات صادرة عن معرض سوق السفر العربي "ATM" أعدتها شركة "كوليرز إنترناشيونال" في عام 2019 فإن نحو 25% من الأفراح أصبحت تجري في الخارج بما يصل إلى 340 ألف حفلة زفاف كل عام، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم سياحة الزفاف لـ291 مليار دولار بحلول 2031، بعدما سجل حجم السوق نحو 21.6 مليار دولار عام 2021، وفقا لبيانات موقع ستاتيستا المتخصص في بيانات الأسواق، مشيرا إلى أنه بالنظر لتلك الأرقام فإن هناك ضرورة للبدء في حملة تسويقية موسعة تخاطب الاتحادات المنظمة لتلك الأعراس، والمشاهير للتعريف بما تمتلكه مصر في هذا المجال سواء المقاصد السياحية التاريخية والأثرية، أو الشاطئية في المدن السياحية كشرم الشيخ والغردقة والعلمين ومرسى علم.

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العسال: سياحة الإفراح استثمار سياحي عالمي صاعد بقوة

وقال "العسال"، إن سياحة الأفراح يعد استثمار سياحي عالمي صاعد بقوة، في ظل النمو المطرد للسوق العالمية لحفلات الزفاف لذلك لابد من وضع الخطط الملائمة وتهيئة المواقع المتميزة التي تتمتع بها مصر بكافة آليات صناعة الضيافة وعلى رأسها تدريب العمالة والاهتمام بنظم التصوير مع النظر لتجارب الدول الأخرى في ذلك النمط، بما يمكنها من التواجد بقوة على قائمة الدول الرائدة بمجال سياحة الزفاف والحصول على نصيب من هذا المنتج والذي يمثل سوقاَ يدر أرباحاَ بملايين الدولارات، لاسيما في ظل انخفاض تكلفة مستلزمات إقامة الأفراح مقارنة بمثيلاتها من الدول.

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تحقيق توجهات الدولة باستهداف 30 مليون سائح

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى ستتسق مع توجهات الدولة التي تستهدف الوصول بالسياحة فى مصر إلى 30 مليون سائح، وهو ما يستوجب دراسة الأسواق المستهدفة والتي تأتي في مقدمتها الهند والتعرف عن الخدمات التي يتطلع إليها السائح لتوفيرها وضبط الآليات الخاصة بالتسويق والتنظيم حتى تتصدر مصر خريطة المنافسة، مع النظر للتسهيلات المتعلقة بإجراءات السفر والتعاقد مع الجهات السياحية الدولية المنظمة بباقات مميزة للإقامة سواء خلال فترة التجهيزات أو عقب إقامة الزفاف للعروسين وضيوفهم.

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