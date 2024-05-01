الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحد شيوخ قبيلة الترابين: مدينة السيسى الجديدة تؤكد خلو سيناء من الإرهاب تمامًا

جانب من مؤتمر اتحاد
جانب من مؤتمر اتحاد القبائل العربية

قال يوسف العرادي، أحد شيوخ قبيلة الترابين بسيناء، إن مدينة السيسي الجديدة أضخم مشروع قومي لتنمية سيناء بعد النجاح في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان في المنطقة.

وأضاف "العرادي" في مداخلة لبرنامج "مساء Dmc" المُذاع على قناة "dmc": "يتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه لإقامة مشروعات تنموية على أرض سيناء، لدينا أكثر من 3 ملايين مواطن في سيناء، وهذا الحدث هو الأضخم على مر التاريخ المعاصر".

وأكد أن تدشين مدينة السيسي الجديدة يأتي استكمالًا لما شهدته أرض الفيروز لتعمير هذا الوطن، مشيرًا إلى أن المدينة تقع في أقصى صحراء سيناء بمنطقة استشهاد أبطال القوات المسلحة في البرث، وهذا يعني أننا انتصرنا على الإرهاب وأن سيناء آمنة 100%.

مدينة السيسي مدينة السيسي الجديدة سيناء مساء dmc

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