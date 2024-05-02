الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا تم اختيار السيسي رئيسًا شرفيا لاتحاد القبائل؟.. يوسف العرادي يجيب

السيسي
السيسي

قال الشيخ يوسف العرادي، أحد مشايخ قبيلة الترابين بسيناء إن اتحاد القبائل العربية سيكون اتحادًا واحدًا بقيادة الشيخ إبراهيم العرجاني، لنبذ العنصرية ولنكون كقبائل عربية يدًا واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف العرادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أنه على مدار سنوات عديدة رأينا عدة اتحادات للقبائل العربية في سيناء والقاهرة ومطروح وأسوان ومع رؤية الرئيس السيسي اجتمع مع القبائل العربية وتم عمل أكثر من اجتماع حتى يتم توحيد كل القبائل العربية في اتحاد واحد، خاصة المحافظات الحدودية. 

ولفت إلى أنه تم اختيار الرئيس السيسي ليكون هو الرئيس الشرفي للاتحاد وهذا عرفانا بالجميل من القبائل العربية للسيسي الذي وقف بكل قوة حتى تنهض مصرنا الحبيبة. 

وتابع "عندنا مخاطر خارجية كثيرة، واتحاد القبائل العربية أهميته أنه هيجمع كل الكيانات الموجودة عشان تكون موجودة في اتحاد واحد، وتكون وكلمة واحدة لإبراز الدور الوطني للقبائل العربية، وأيضًا هيتم تنفيذ مشاريع على أرض سيناء باسم القبائل العربية".

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