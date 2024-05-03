ترامب: استطلاعات الرأي تظهر تقدمي أكثر من أي وقت مضى

قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن القضاء في نيويورك انتزع حقي الدستوري في التحدث علانية، مشيرا إلى أن استطلاعات للرأي أظهرت تقدمه أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف ترامب في بيان له: يحاولون منعي من التحدث وهذا عار على الولايات المتحدة ، لافتا الى ان المحاكمة في نيويورك عبارة عن صفقة يقودها الديمقراطيون والرئيس الامريكي جو بايدن.

وقال ترامب إن محاكمتي في نيويورك عبارة عن صفقة يقودها الديمقراطيون وبايدن، كما أن الادعاء العام وهيئة المحلفين في نيويورك فاسدون ولا ينبغي لهم الاستمرار بمناصبهم.

وأضاف أن المحاكمات هدفها عرقلة تقدمي في استطلاعات الرأي.



الادعاء والاستجواب

وبحسب شبكة سي ان ان الامريكية، فقد عاد المدعي العام كريس كونراي لمزيد من استجواب الشاهد دوجلاس داس.

كان سؤال كونروي الوحيد هو أنه إذا أجرى مكالمة هاتفية قبل سبع سنوات والهاتف في جيبه، فلن يتوقع رؤيته يظهر في سجل المكالمات على الهاتف.

يجيب داو: “لن أفعل”، وانتهت عملية إعادة توجيه الادعاء، وعاد محامي ترامب إميل بوف لإعادة الاستجواب.

ويتساءل بوف: "هل رأيت ثغرات في التعامل مع هذه البيانات أدت إلى خطر حدوث مثل هذا التلاعب؟".

"نعم،" يشهد دوغلاس دوس.

يقول داوس إنه لم ير أي دليل على التلاعب أو التلاعب بالبيانات.

ويسأل المدعي العام كريس كونروي دوجلاس دوس عما إذا كان قد شهد أي دليل على التلاعب بالبيانات المأخوذة من التسجيل الموجود على هاتف مايكل كوهين.

"هل رأيت أي دليل على التلاعب أو التلاعب بأي من البيانات التي قمت بسحبها والمتعلقة بالتسجيل الموجود كدليل على People 246؟" يسأل كونروي.

بدأ المدعي العام كريس كونروي عملية إعادة التوجيه، ويقول إن محلل الأدلة الرقمية دوغلاس دوس سُئل سلسلة من الأسئلة حول استخدام الهاتف.

"هل من غير المعتاد استخدام الهاتف؟" يسأل كونروي. يقول دوس: "لا".

ويقول كونروي إن التسجيلات الأخرى التي سأل عنها محامي الدفاع إميل بوف لا علاقة لها بهذه القضية، وهو ما يؤكده دوس.