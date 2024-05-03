"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج يشاركون في منتدى الثقافة القانونية

شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، في منتدى الثقافة القانونية بعنوان "دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، والذي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد محمد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة ومقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن جامعة سوهاج تحرص بصفة مستمرة على مشاركة طلابها في مثل هذه المنتديات والفعاليات الثقافية، والتي تسهم في استثمار العنصر البشري المصري خاصةً الشباب، الذي تُوليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على جذبِه ودعمه بكافة الأشكال، واستثمار طاقاته وقدراته الإبداعية إلى أقصى حد ممكن، مشيدًا بالطلاب المشاركين بالمنتدي والذين برهنوا علي انهم شباب واعد لديهم المهارة والقدرة علي إدارة مثل هذه الجلسات والمنتديات.

وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، أن تلك المنتدى بهدف الي نشر نوع من الثقافة القانونية ومناقشه دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وسط كوكبة من المتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان والاعلام وأساتذة القانون.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن فعاليات المنتدى تضمنت إصدار العدد الثاني من مجلة "ثقافة قانونية"، وتم عرض كتاب قانوني قراءة في كتاب فن القضاء، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مسابقة أفضل بحث في مجالات ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشه دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

جدير بالذكر انه حضر المؤتمر كلًا من الدكتور جميل حليم حبيب عضو مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة، والدكتورة حنان يوسف عميدة كلية إعلام القرية الذكية بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، ورفعت فياض نائب رئيس تحرير الأخبار، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة، الدكتور محمد القدسي المدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.