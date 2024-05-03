برلمانية عن مشروع قانون العمل الجديد: يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

أعربت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقديرها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، من بينها زيادة مخصصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي للموظفين والعمال.

ووصفت "درويش" خلال تصريحات، لـ"الدستور"، الزيادة، بأنها إجراء مشرف يسهم في مواجهة التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم العالمي، مؤكدة أنها تبعث برسالة إلى عمال مصر بأن الرئيس يتابع كل الشئون ويتفهم احتياجاتهم.

وذكرت درويش أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من المزايا التي تحمي حقوق العمال وتجذب المستثمرين، بفضل بند “الأجر ناتج العمل”، كما يسعى القانون لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وضمان بيئة عمل صحية ومماثلة للعمال، بالإضافة إلى إلغاء استمارة ٦ وتعزيز حقوق المرأة العاملة، وغيرها من البنود.

العمالة غير المنتظمة

وأضافت أن القانون يشمل بابًا خاصًا بصندوق العمالة غير المنتظمة، الذي يغطي فئات مثل عاملات المنازل والمقرئين وغيرهم، كما يتضمن مشروع المهارات القطاعية للتدريب والتأهيل، الذي يعمل تحت إشراف المجلس القومي للأجور ويشارك فيه القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه وفقا لوزير العمل، تم عرض مشروع القانون بالتعديلات الجديدة على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب للمناقشة، مع تأكيد الرئيس السيسي في كلمته على أهمية سرعة إنجاز هذا الأمر.