الجمعة 03 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

لعشاق اللحوم.. طريقة عمل البفتيك عادي والمقرمش

البوفتيك - أرشيفية
البوفتيك - أرشيفية

طريقة عمل البفتيك من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل خلال الأيام الماضية تزامنا مع حملات مقاطعة اللحوم لمحاربة جشع التجار اقتداء بحملة مقاطعة الأسماك التي بدأت من أسبوعين مضوا وأثمرت عن خفض سعر السمك.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

طريقة عمل البفتيك

المقادير

1 كيلو لحم بفتيك.
3 بيضات.
كوب و نصف بقسماط مطحون.
نصف كوب دقيق أبيض.
زيت غزير للقلي.
3 بصل مفروم.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود.
1 كوب لبن.

خطوات التحضير 

بداية لابد من تحضير البفتيك بجعله شرائح  من خلال  الطرق عليه بمطرقة اللحم حتى يصبح مثل شرائح الستيك وأحيانا يمكن شراءه جاهزا من محل الجزارة.

إحضار وعاء نضع فيه الملح والفلفل الأسود والبصل المفروم واللبن ونقلبهم معًا حتى يتجانسوا.

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نضع شرائح لحم البفتيك في التتبيلة ونقلب البفتيك في التتبيلة حتى يتغطى تمامًا 
نترك شرائح البفتيك في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل حتى تتشرب التتبيلة تمامًا.

في وعاء نخلط الدقيق مع البقسماط المطحون، وفي وعاء آخر نخفق البيض باستخدام شوكة.

نسقط شرائح البفتيك في البيض ثم نرفعها ونقلبها في خليط الدقيق والبقسماط ويفضل أن نتركه لمدة ساعة في الفريزر.

نحضر مقلاة ونسخن فيها زيت القلي على نار متوسطة، ثم نضع شرائح لحم البفتيك مع التقليب حتى يصبح لونه ذهبي.

نرفع شرائح لحم البفتيك على مناديل مطبخ ثم تقدم مع خضار سويته.

يذكر أن البفتيك من الاكلات التى تحتوى على نسبة عالية من البروتينات ويفضلها الكثيرين من المواطنين نظرا لسهولة التحضير فهى تعتبر من الأكلات السريعة ويناسب السيدات العاملات نظرا لسهولة تحضيره كما انه نحبب لهؤلاء الذين يفضلون الوجبات السريعة وكذلك أولئك الذين يفضلون الأكلات الغربية.

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