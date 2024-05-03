الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عمرو الليثي: الجرائم ضد الصحفيين بالأراضي المحتلة كانت الأبشع

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي

أكد رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور  عمرو الليثي، أن جرائم الحرب التي ارتكبت في حق الصحفيين بالأراضي المحتلة كانت الأبشع؛ موجهة الطلقات ليس إلى صدورهم فقط، بل إلى أسرهم أيضا.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي؛ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يوافق الثالث من مايو والاحتفال الواحد والثلاثين لحرية الصحافة، والذي جاء هذا العام بعنوان "صحافة في مواجهة الكوارث البيئية"، واليوم العالمي لحرية الصحافة أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منذ 31 عاما؛ احتفاء بالصحافيين؛ حلفاء حقوق الإنسان، احتفاء بقيمة الحقيقة وحماتها الذين يكشفونها بكل جسارة.

وقال الليثي، إن "حينما أتحدث عن الصحافة، يتبادر إلى ذهني قيم ثلاث؛ "الثقة والحقيقة والنزاهة"، يتبادر إلى ذهني عدد لا يحصى من الزملاء الذين يجرؤون على التساؤل، على التحدي والمخاطرة لتوثيق الحقائق، كشف الفساد والجرائم والتصدي للقضايا المجتمعية".

شهدنا عام 2023 قصفا حادا للصحافة وفقدنا ما يربو على 80 صحافيا وإعلاميا

وأضاف "شهدنا عام 2023 قصفا حادا للصحافة، فقدنا ما يربو على 80 صحافيا وإعلاميا، أيضا قيدت حرية 320 صحفيا وعاملا إعلاميا، وهو عدد غير مسبوق، ومازال في اضطراد، عندما نفقد صحفيا، فإننا نفقد أعييننا وآذاننا؛ نوافذنا على العالم الخارجي، نفقد صوتا لمن لا صوت لهم، مدافعين عن الحقوق". 

وتابع: "في هذا العام، يجيء شعار اليوم العالمي لحرية الصحافة في مواجهة الأزمات البيئية التي تكتنف كوكبنا، إن البشرية تواجه ثلاثة تحديات قد تعصف بالأجيال القادمة، فتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث الهواء قنابل موقوتة تهدد الحياة برمتها على الأرض، وهنا يضاف دور آخر حيوي للصحافة، في مواجهة المخاطر البيئية ولتحقيق التنمية المستدامة بإعلام واعٍ وتقارير دقيقة شاملة عن القضايا البيئية وعواقبها، وكذلك عن الحلول الممكنة".

txt

لقاء إنسانى يُثمر عطاءً: عمرو الليثى يُكرم مُسنًا بمبلغ 5 آلاف جنيه

txt

استفتاء الدستور 2024.. عمرو الليثى أفضل مقدم برامج

وأردف: "فحينما نتوجه لهؤلاء الجنود بالتحية والتقدير في جميع بقاع الأرض.. الذين يعملون على كشف وتوثيق وإبراز ما يواجه كوكبنا من دمار، نطالب لهم أيضا بظروف عمل أفضل وأكثر أمانا. وبمساحة إعلامية أوسع لتغطية القضايا المحدقة بنا، وبضمانات للعمل بدون هجمات وحملات كراهية ومضايقات جسدية وقانونية؛ فسلامة الصحفي الشخصية هي سلامة المجتمع ككل". 

وقال رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، "إننا في هذه المرحلة الدقيقة التي تعج بالحروب والأزمات الطاحنة بحاجة إلى صحافة أخلاقية وكاشفة، ربما أكثر من أي وقت مضى؛ فحينما نؤمن الصحفي الحر، لا يزال لدينا أمل في بناء مجتمعات مستدامة تقوم علي الحقيقة والعلم والثقة".

منظمة التعاون الإسلامي اتحاد إذاعات وتليفزيونات الاراضي المحتلة اليوم العالمي لحرية الصحافة اليونسكو

مواد متعلقة

استفتاء الدستور 2024.. عمرو الليثى أفضل مقدم برامج

"ختامها مسك مع أم ياسر".. سيدة تفرح برؤية الدكتور عمرو الليثي

الأكثر قراءة

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

ممرضة وميكانيكى يقتلان عامل في مشاجرة بالمقطم.. والتحريات: خلافات سابقة

"قتلها بعد قعدة مزاج".. مدمن شبرا الخيمة يكتب نهاية زوجته

قصة تحديث "الفيسبوك" وخاصيته الجديدة التي أثارت القلق والرعب.. الحقيقة الكاملة

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى