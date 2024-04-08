لقاء إنسانى يُثمر عطاءً: عمرو الليثى يُكرم مُسنًا بمبلغ 5 آلاف جنيه

في لفتة كريمة تجسد روح الإنسانية، قدم الإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامجه "واحد من الناس" المُذاع على شاشة "الحياة"، مبلغًا ماليًا قدره 5 آلاف جنيه لرجل مُسن يُدعى فاروق عبدالله، وذلك أثناء جولة الليثي في أرجاء البلاد، وقد صادف الليثي العم فاروق بالصدفة بينما كان يغادر إحدى الصيدليات حاملًا أدوية كثيرة.

فاروق، الذي يبلغ من العمر 72 عامًا ويعيش على معاشه التقاعدي، لا يزال يمارس مهنته كلحام رغم تقدمه في السن، حيث يقوم بلحام الأبواب والشبابيك، وهو أب لأربعة أبناء، أصغرهم يبلغ من العمر 25 عامًا وأكبرهم 40 عامًا.

على الرغم من تردده في البداية، قبل العم فاروق الهدية المالية بامتنان، مُعربًا عن سعادته الغامرة بلقاء الليثي ومُبديًا حبه وتقديره له، قائلًا: "جزاك الله خيرًا، أنا سعيد بلقائك وأحبك في الله".