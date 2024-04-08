عمرو الليثي يشيد بجهود تطوير طريق الغربية الحيوي في "واحد من الناس"

في إطار تغطية برنامج "واحد من الناس" للمشروعات القومية، أعرب الإعلامي عمرو الليثي عن تقديره البالغ للعمل الدؤوب الذي يُبذل في مشروع تأهيل ورصف "طريق 74" الواقع في شبرا مالس بمحافظة الغربية، مؤكدًا على أهميته الكبرى في خدمة أربعة مراكز رئيسية بالمحافظة هي: زفتى، السنطة، سمنود، والمحلة الكبرى.

وأوضح "الليثي"، خلال حلقات برنامجه اليومية في رمضان، أن المشروع يمثل شريان حياة يصل بين قرية كفر ششتا وقرية العزيزية عبر شبرا مالس، مشيرًا إلى دوره الفعّال في دعم الوحدة المحلية بالمنطقة.

وخلال زيارته لمدينة زفتى، قدم "الليثي" لفريق عمله سؤالًا ترفيهيًا عن تاريخ عرض مسلسل "صيام صيام" الذي قام ببطولته الفنان يحيى الفخراني، والذي تم إنتاجه عام 1980 بواسطة التلفزيون المصري، وكتبه الراحل صالح مرسي وأخرجه محمد فاضل، ليكشف "الليثي" عن الإجابة بنفسه بعد تفكير الفريق.

برنامج واحد من الناس

يُذكر أن برنامج "واحد من الناس" يُعد منصة إعلامية بارزة يقدمها الليثي، ويُسلط الضوء من خلاله على الجهود المستمرة في تنفيذ المشروعات القومية خلال الشهر الفضيل.