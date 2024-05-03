الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة بدوري نايل

مابولولو
مابولولو

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر الأساسي، لمواجهة بلدية المحلة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بدوري نايل

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره بلدية المحلة، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات اليوم الأول، من الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

حراسة المرمى.. المهدي سليمان.

خط الدفاع.. هشام صلاح ومصطفى إبراهيم، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط.. مورو ساليفو وعمر الوحوش، وعبدالغني محمد  وأحمد عادل ميسي. 

خط الهجوم.. بنجامين بواتينج ومابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

عمر صلاح ومحمود شبانه، سيف تقا وشريف رضا، ناصر ناصر وهاني الطامي، وعمرو صالح وأحمد عيد، وبيكالي أوبامي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، في افتتاحية الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء.

ويسبق مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 2، يضم الكباتن عبدالظاهر السقا وفاروق جعفر.

طاقم تحكيم مباراة الإتحاد السكندري وبلدية المحلة بدوري نايل

يقود مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين بدوري نايل، طاقم تحكيمي بقيادة وليد عبد الرازق للساحة، ويعاونه مصطفى حسن وعمرو جمعة مساعدين، ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بدوري نايل

موقف الإتحاد السكندري بجدول دوري نايل

يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس، بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 29 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، تقام الثلاثاء المقبل من الجولة التاسعة.

وحقق زعيم الثغر الفوز في 7 مباريات وتعادل 8 مرات وخسر 4 مواجهات.

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الدور الأول

حسم التعادل الإيجابي 2/2، نتيجة الدور الأول بين فريقي الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، التي أقيمت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2023.

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