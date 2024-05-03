الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

دراسة تستعرض فوائد الممارسة اليومية للرياضة فى الهواء الطلق

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

تساعدك ممارسة الرياضة في الهواء الطلق يوميًا، على تعزيز الصحة البدنية والنفسية، إذ تستمتع بالأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة أثناء ممارسة النشاط البدني، ما يُضيف عنصرًا ممتعًا ومريحًا للتجربة الرياضة. 

ونستعرض لكم في السطور التالية، أهم الفوائد البدنية والنفسية لممارسة الرياضة في الهواء الطلق ، وفقًا لدراسة نشرها موقع "هيلث" الطبي. 

تحسين الصحة البدنية: 

توفر الرياضة في الهواء الطلق فرصة لممارسة التمارين البدنية بشكل منتظم، مما يسهم في تقوية القلب والعضلات، وتحسين اللياقة البدنية العامة.

 

تقليل مستويات التوتر والقلق:

 يُظهر البحث العلمي أن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق تساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق، وتعزيز الشعور بالسعادة والانتعاش النفسي.

 

تحسين التركيز والانتباه: 

يعتبر الجو الطبيعي والهواء النقي من ميزات ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، حيث يساعدان على تحسين التركيز والانتباه، وزيادة الطاقة والحيوية.


تعزيز التواصل الاجتماعي: 

توفر الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق فرصة للتواصل والتفاعل مع الآخرين، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الرياضة مع الأصدقاء أو التحاق بمجموعات رياضية في الهواء الطلق.

 

تحفيز الإنتاجية والإبداع: 

يعتبر التواجد في الهواء الطلق وممارسة الرياضة وسيلة ممتازة لتحفيز الإنتاجية والإبداع، حيث يمكن للشخص الاستفادة من الطبيعة المحيطة لتحفيز العقل وتنشيط الأفكار.

 

باختصار، تعتبر ممارسة الرياضة في الهواء الطلق تجربة ممتعة وفعّالة لتحسين الصحة البدنية والنفسية، وتعزيز الشعور بالسعادة والرفاهية العامة.

المعدل الخاص بممارسة الرياضة يختلف من شخص لآخر بناءً على عوامل متعددة، مثل العمر، والوزن، والحالة الصحية العامة، ونوعية الرياضة الممارسة، والأهداف الشخصية. 

عمومًا، يُنصح بممارسة الرياضة لمدة تتراوح بين 150 إلى 300 دقيقة من النشاط البدني بشكل معتدل في الأسبوع، أو ما يعادل 75 إلى 150 دقيقة من النشاط البدني الفعّال بشكل كبير. 

ومن المهم أيضًا الاستماع إلى جسمك وضبط المعدل وفقًا لردود أفعاله واحتياجاته.

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