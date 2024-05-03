سيناء المستقبل.. كيف تفاعل المصريون على تعمير أرض الفيروز؟ (تحليل بيانات)

احتفاء شديد استقبل به المصريون مشاريع التطوير والتعمير التي تم الإعلان عنها في أرض الفيروز سيناء، بعد مرور الذكرى الـ42 على تحريرها، وبداية التنمية المستدامة بها على خلفية تطهيرها من الإرهاب خلال السنوات الماضية وإعادة الحياة لها من جديد.

وتركز المشاريع الجديدة على البنية التحتية لأرض سيناء، من بناء مدن جديدة وتطوير المنشأت القديمة بها في الصحة والتعليم وغيرها حيث تزيد الدولة المصرية من ميزانية تطوير أرض الفيروز كل عام.

مشاريع سيناء الجديدة

كان على رأسها إطلاق اتحاد القبائل العربية، وذلك خلال مؤتمر جماهيري بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء، بهدف خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية لتوحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد.

وتم تغيير اسم منطقة العجرة إلى مدينة السيسي وبها عدد من المشروعات، منها إنشاء محطة وقود، ومنطقة محال تجارية، ومدارس تخليد للشهداء أبرزها: مدرسة الشهيد راشد أبوعقلة الابتدائية، ومدرسة الشهيد فايز أبوزريعي الإعدادية، وهناك مسجد المدينة، محطة إطفاء.

هاشتاج سيناء المستقبل

وعقب الإعلان عن تلك المشروعات أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الوسوم «الهاشتاجات» على موقع التدوينات الصغير «إكس» تويتر سابقًا، للتعبير عما يحدث في سيناء الآن من تطوير ومشروعات قومية. في التقرير التالي ترصد «الدستور» مدى التفاعل باستخدم عدة أدوات لتحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي.

تويتر تريند

في البداية كان هاشتاج «سيناء المستقبل والقبائل العربية» في المرتبة الأولى في تريند موقع تويتر، إلى جانب هاشتاج «مصر تفرض إرادتها» في إشارة للتطوير الذي تم الإعلان عنه في أرض الفيروز.

تويتر تريند

جوجل تريند

أما أداة جوجل تريند التي توضح عدد عمليات البحث للمصريين، فخلال الساعة الرابعة فجرًا كان معدل البحث عن سيناء والمشاريع الجديدة 61 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ووصلت إلى ذروتها خلال الساعة السابعة صباحًا بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

جوجل تريند

وعلى صعيد المحافظات، تعد شمال سيناء هي الأعلى في البحث على جوجل عن تلك المشروعات، إذ توضح الأداة أن هناك 100 عملية بحث في الدقيقة تليها الشرقية 42 عملية بحث ثم القاهرة 40 عملية بحث، وبني سويف 36 عملية بحث والجيزة 35 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

جوجل تريند

أداة social search

فيما توضح أداة social search أن هناك 449 ألف تغريدة عن سيناء منذ أمس وحتى الآن من قبل 142 ألف مستخدم لموقع «إكس» للتدوين، مما يدل على التفاعل مع مشاريع سيناء.

social search

أداة Tweet Binder

واستخدمنا أداة Tweet Binder المتخصصة في تحليل محتوى السوشيال ميديا، إذ توضح أن هناك 200 ألف تغريدة انطلقت بالأمس عن سيناء المستقبل، 78% منها كان إعادة تغريد

Tweet Binder

كما توضح الأداة مدى التفاعل الرقمي على سيناء والمشاريع التي تم إطلاقها منذ الأمس وحتى الآن، والتي وصلت إلى ذروتها بعد ساعات قليلة من الأعلان عن تلك المشاريع.