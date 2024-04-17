الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

بدأ شاهين تصوير فيلم “الناس والنيل” عام 1964 لكن أحاطت به مشاكل أدت لتصويره مرتين بأبطال مختلفين، وأُطلق عليه اسم “الفيلم المزدوج”، ليظهر في النهاية بشكل لم يرضِ غرور “جو” الفني نهائيا، ما دفعه لأن يتبرأ من الفيلم، في حواره مع ملحق السينما لجريدة الحياة في العدد رقم 13278.

وتعود وقائع إنتاج نسختي فيلم “الناس والنيل” إلى العام 1964، حين كلفت المؤسسة العامة للسينما “شاهين” بإخراج فيلم ضخم ملون يمجد مشروع بناء السد العالي بالاشتراك مع الاتحاد السوفيتي، وبعد انتهاء “شاهين” من تصوير الفيلم الأول الذي أطلق عليه اسم “الناس والنيل” عام 1968، رفضته المؤسسة العامة للسينما، كما اعترض عليه الجانب الروسي، وبالتالي لم يعرض الفيلم وطلب منه تصوير فيلم جديد آخر حول الموضوع نفسه، وهو ما تم بالفعل وعرض الفيلم بنفس الاسم عام 1972، فيما اختفت النسخة الأولى من الفيلم تماما، حتى اكتشف “شاهين” أن هناك نسخة وحيدة منه موجودة في “السينماتيك الفرنسي”-دار حفظ الأفلام-، والتي أنقذت الفيلم بتوليها عملية ترميم النسخة وصنع نيغاتيف بديلا.

ومع عرض الفيلم في بعض الصالات الباريسية تحت عنوان “النيل والحياة” وهو الاسم الذي أطلقه عليه “شاهين” قبل عرضه في فرنسا، ظن الكثيرون أنه فيلم “الناس والنيل” المعروض في العام 1972 وشارك في بطولته سعاد حسني وعزت العلايلي، والحقيقة أن الفيلم الذي عرض في فرنسا هو الذي شارك في بطولته عماد حمدي ومديحة سالم وزوزو ماضي، وهو النسخة الأولى التي ربما اختفت تماما عقب تنفيذها، ولم تجز عرضه الرقابة المصرية، وهو غير مسجل في دفاتر غرفة صناعة السينما المصرية.

يروي “جو” حكاية رفض النسخة الأولى من الفيلم قائلا: ”بعد الانتهاء من تصوير الفيلم أقمنا له عرضا خاصا وفوجئت بالكارثة، فالسوفييت لم يعجبهم الفيلم واتهموني بأني أظهرت النوبة أجمل كثيرًا من موسكو وليننجراد، والمسؤولون المصريون أبدوا غضبهم تجاه الفيلم واتهموني بأني جعلت المهندس الروسي يبدو وكأنه هو الذي بنى السد العالي وقللت من شأن المهندس المصري الذي جسد شخصيته عماد حمدي، بل إنهم أبدوا اعتراضهم على أشياء تافهة”.

صرخ “شاهين” في الجميع عقب سماع تلك الكلمات التي وقعت عليه كالكارثة: “إيه ده هو أنا بقال؟ ده عاوز حتة جبنة أكتر من ده”، ولكن كان رفض الجهتين ليمزقه - حسب تعبيره- خصوصا أن الفيلم أعجبه للغاية وكان راضيا عنه، إلا أنهم تركوه جانبا أو وضعوه على “الرف” بحسب تعبير “جو”، وطلبوا منه تصوير فيلم جديد تكون بطلته سعاد حسني.

هذا الطلب قابله يوسف شاهين باستهجان شديد ورد قائلا: “يا نهار أبيض فيلم صور بالفعل كيف نغير أبطاله؟”، مضيفا: “المهم صنعت معجزة وقمت بأخذ المشاهد التسجيلية التي صورناها لعملية بناء السد ومشاهد الممثلين الروس التي صورت في الاتحاد السوفيتي من نيغاتيف الفيلم، وأضفتها إلى الفيلم الجديد الذي صورناه بالممثلين المصريين الجدد سعاد حسني وعزت العلايلي ومحمود المليجي، وبالتالي دمر النيجاتيف، لكني لم أكن سعيدا أبدا بالفيلم لأنه مش فيلمي، كان طلبية أشبه بخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، وكأنهم يطلبون بيتزا، وليس فيلما، في النهاية هذا الفيلم أنا مليش دعوة به وبنكره تماما، لأني كنت بعمل حاجة أنا مش فاهمها.

إن السؤال إذًا: لماذا قُتل سانتياجو نصار؟ وها هو طارح السؤال، الراوي، يعود اليوم إلى الديار بحثًا عن الجواب... وهكذا تبدأ الرواية...على لسان هذا الراوي المجهول، ولكن انطلاقًا من اليوم الذي ساد فيه الحداد على نصار... أي اليوم الذي قُتل فيه هذا الشاب على يدي الأخوين التوأم من آل فيكاريو. والحال أن اليوم الذي قَتل فيه التوأمان نصار كان اليوم التالي لعرس أختهما انجيلا على الشاب باياردو سان رومان، الذي كان قَدم الى القرية للبحث عن عروس فأعجب بآنجيلا وخطبها. لكنه في ليلة الدخلة اكتشف أنها ليست العذراء التي كان يعتقد. فنبذها أمام ذعر العائلة التي – كما سوف يكتشف الراوي بعد كل ذلك الزمن الطويل - تُقرر الثأر لشرف الفتاة، مفترضة أن المسئول عما عارها إنما هو الشاب سانتياجو ابن إبراهيم نصار، اليتيم الأرستقراطي الذي يعيش مع أمه العجوز بعد وفاة أبيه وقد أضحى مسئولًا عن المزرعة العائلية. وهكذا إذًا، يصدر الحكم العائلي لدى آل فيكاريو بإعدام سانتياجو حتى وإن كان ماركيز لا يؤكد لنا في أي صفحة من صفحات الرواية أن ابن إبراهيم نصار هو الفاعل حقًا. بل إن الأخوين القاتلين لا يبدوان في أى لحظة واثقين من أنه هو الفاعل، خاصة أن آنجيلا لا تعترف بمن تسبب في حالها. ولكن «استعادة شرف العائلة» كانت تتطلب مذنبًا.. والمذنب جاهز لا يحتاج الأمر لا إلى اعترافه ولا إلى إصدار أي حكم قضائي عليه. إن الحكم سيكون عائليًا مبرمًا وما على المجتمع الصغير في القرية إلا الانصياع. بل أكثر من هذا: التواطؤ.. وذلك لأن الرواية تركّز أكثر ما تركز على اليوم الذي يتم فيه تنفيذ «الحكم» حيث سنجد الشاب سانتياجو مطارَدًا من مكان الى آخر وقد أُغلقت كل المنافذ في وجهه.. ولم تعد حتى أمه قادرة على إنقاذه. إن القتل، هذا القتل المعلن مسبقًا كما يقول لنا عنوان الرواية، هو قدرٌ لا مفر منه، قدرٌ يتجاوز كل بعد عقلاني.. لأن المسألة تتعلق هنا بما يتجاوز العقلانية: «لا يسلم الشرف الرفيع هنا حتى يراق على جوانبه الدم»، كما يقول الشاعر العربي. والدم هنا إن لم «يُرق» ليلة دخلة آنجيلا، لا بد أن يراق في مكان آخر: من جثة سانتياجو. وهو امر عرفته القرية كلها.. ورضيت به القرية كلها، وسكتت عنه القرية كلها. وحده الراوي سيأتي بعد سنوات طويلة ليطرح السؤال مندهشًا.. وليعرف الجواب وقد بات أكثر اندهاشًا.. ولا سيما أن ماركيز يترك النهاية مفتوحة والحيرة أكبر: إنه يترك قارئه غير دارٍ بما إذا كان التوأمان قد قتلا الفتى عن قناعة حقيقية منهما، أو لأن القرية كانت تريد هذا، تريد قربانًا – ولو بريئًا – على مذبح «الشرف» الجماعي. والحال أن قوة الرواية، التي تخرجها من حدثيّتها و«عاديتها» إنما تكمن ها هنا، عند هذه الفرضية التي تحوّل النص من رواية بوليسية تشويقية، إلى نص في الاحتجاج الاجتماعي يندد بطقوسية المجتمع وقسوته... وهو يبحث عن أي ضحية لمحو عارٍ مفترض – أو حقيقي.