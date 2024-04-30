الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اقتصاد

شعبة الأجهزة المنزلية: تراجع الأسعار مع تسهيلات الإفراج الجمركى

الأجهزة المنزلية
الأجهزة المنزلية - أرشيفية

أكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، حسن مبروك، تراجع أسعار الأجهزة المنزلية بنسب متفاوتة، خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن دورة الصناعة بالقطاع تستغرق ثلاثة أشهر، مر منها شهر ونصف الشهر منذ تثبيت سعر الدولار، وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركى.

وقال «مبروك»، إن الأسعار ستتراجع مع تقليل تكلفة صناعة الأجهزة المنزلية، مع تدبير العملة وتسهيلات الإفراج الجمركى لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار.

وأشار إلى أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة، وتسهيل دخولها، وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار، مضيفًا: «نحن نقف بجانب الدولة، كمصنعين، لتوفير احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة».

شعبة الأجهزة المنزلية الصناعات الهندسية أسعار الأجهزة المنزلية

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