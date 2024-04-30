الثلاثاء 30 أبريل 2024
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سياسي

"خارجية النواب": زيارة أمير الكويت لمصر تعبر عن عمق الروابط بين البلدين

حنان عبده عمار
حنان عبده عمار

قالت د.حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأولى لمصر منذ توليه الإمارة ولقاء الرئيس السيسي تعبر بشكل قاطع عن عمق الروابط بين البلدين، وتكشف عن مدى توحيد الرؤى بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن العلاقات بين البلدين فريدة ولها طابع خاص تجسده مواقفهما المشتركة والمحبة التي ترتبط بها الدولتين عبر التاريخ، وأن تلك الزيارات المتبادلة بين الجانبين توضح مدى قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وحرصهما على التنسيق والتشاور لدعم أمن واستقرار المنطقة.

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وأوضحت النائبة أن لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات المتميزة المبنية على الأخوة والمحبة، سواء على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكدة أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تعزيزًا كبيرًا للعلاقات المصرية الكويتية.

وثمنت دور الكويت في دعم مصر ومواقفها التاريخية التي أظهرت شهامة حكام الكويت عبر التاريخ، موضحة أن هذه الزيارة ستعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وغيرها من القضايا والملفات المهمة.

الدكتورة حنان عبده عمار أمير الكويت السيسي العلاقات الخارجية الكويت

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