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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فيلم السرب.. قصة النسور المصرية فى سماء ليبيا (فيديو)

السرب
السرب

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن العرض الأول لفيلم "السرب"، الذي يحكي قصة العملية العسكرية المصرية البطولية في فبراير 2015، والتي استهدفت القضاء على العناصر الإرهابية في ليبيا ردًا على مقتل 21 مصريًا، وسيتم عرض الفيلم يوم الأربعاء في جميع دور العرض السينمائية.

وصرح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، بأن الفيلم يضم نخبة من نجوم الفن مثل أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، كريم فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني.

وتابع "موسى" توضيحه أن الفيلم يعرض الأحداث الواقعية للعملية العسكرية التي أمر بها الرئيس السيسي، حيث أظهرت القوات الجوية المصرية قدرتها على تنفيذ العمليات بكفاءة عالية، مؤكدًا على الدور الحاسم للجيش المصري في الرد على التهديدات الإرهابية.

وأكد "موسى" على القوة العسكرية المصرية التي شاركت في العملية بأكثر من 100 مقاتلة، مشيرًا إلى أن الفيلم يجسد هذه اللحظات الفارقة بأمانة، ويعكس القدرات العسكرية المتقدمة التي تمتلكها مصر، والتي تضاهي الجيوش الكبرى عالميًا.

وأشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في حماية أمن البلاد والمواطنين، مؤكدًا أن "السرب" يعد توثيقًا سينمائيًا للبطولات العسكرية المصرية والعمليات الناجحة ضد الإرهاب، وأضاف أن الفيلم يعد رسالة قوية بأن مصر لن تتوانى عن حماية أبنائها والدفاع عن أمنها القومي.

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