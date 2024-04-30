الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الكونتينر" يرصد مراحل تصنيع الخزف والبورسلين الصينى على مر التاريخ (فيديو)

أحمد داوود
أحمد داوود

قال الفنان أحمد داوود، إن تاريخ الخزف الصيني يعود إلى 5 آلاف عام، حين صنع الفلاحون في الماضي أول آواني وأطباق من الخزف، وكانوا يعتمدون على النقش عليها، حتى تطورت الصناعة على مر آلاف السنوات، إلى أن وصلنا إلى عام 200 قبل الميلاد، ليتم صناعة أول بورسلين حقيقي في الصين.

وأضاف داوود، خلال تقديمه برنامج "الكونتينر"، المذاع عبر قناة dmc، أن الصين استطاعت في ذلك الحين تصنيع أفران تصل درجة حرارتها إلى 1200 درجة مئوية، وفي القرن التاسع الميلادي، وخاصة حين احتكر العرب خطوط التجارة، بدأت تنتشر الأطباق الصيني في جميع دول العالم.

وأوضح أن الملك لويس الرابع عشر، ملك فرنسا، كان يهادِ الفنانين بالأطباق الصيني، حتى وصل الأمر إلى مصر، وأصبح الطقم الصيني جزءًا أساسيًا في مستلزمات أي زوجة مصرية.

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