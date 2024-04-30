الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اللواء سمير راغب يكشف مفاجأة عن توتر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية (فيديو)

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أفاد اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض بشكل قاطع فكرة إنشاء دولة فلسطينية، وهو موقف يحمله منذ بداياته كممثل لإسرائيل في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نتنياهو يقود ائتلافًا يضم الأغلبية الحاكمة يشاطره الرأي.

وأوضح راغب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن نتنياهو مستعد للتضحية بالعلاقات مع الولايات المتحدة إذا كان ذلك سيمنع قيام دولة فلسطينية، وتطرق إلى موقف الولايات المتحدة الذي لا يعارض إجلاء المدنيين من قطاع غزة ورفح الفلسطينية بشرط أن يتم بأمان، مؤكدًا ضرورة هزيمة حماس وإنهاء دورها في حكم غزة.

وتحدث عن التوتر الواضح في العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة في غزة، وأكد أن الحزب الديمقراطي قد يخسر الدعم الإسرائيلي في الانتخابات إذا لم يقف بايدن إلى جانب إسرائيل، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين، رغم قلة عددهم مقارنة بالمسلمين، لهم تأثير كبير من خلال الدعم المالي والإعلامي.

وأخيرًا، ذكر "راغب" أن خطة الإجلاء التي تضعها إسرائيل لرفح قد تستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، وتشمل استخدام القوات البرية والغارات الجوية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود عملية برية في رفح، سيتم إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، مع إمكانية استخدام معابر بديلة.

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