أحمد موسى ينتقد حكم مباراة الأهلى ومازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحضور جماهير النادي الأهلي داخل استاد القاهرة، حيث قدموا دعمًا قويًا للفريق الأول لكرة القدم في مواجهته أمام مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن حكم المباراة أظهر تحاملًا على الأهلي في القرارات، لكن حكم الفار كان منصفًا ومنح العدالة للنادي الأهلي.

وأثنى "موسى" على أداء حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، الذي قدم مباراة كبيرة وحقق عدة أرقام قياسية، كما أن أكرم توفيق أنقذ فريقه من هدف محقق كان يمثل نقطة التحول في المباراة، ومن المتوقع أن يكون هذا الإنقاذ مفتاح البطولة.

وفي سياق آخر، أشار موسى إلى مباراة الزمالك أمام دريمز في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، وأكد أن الزمالك عليه مسئولية كبيرة للتأهل إلى نهائي البطولة، وعلى الرغم من وجود الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا أن مباراتي الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي البطولة تعدان من أهم المباريات في الموسم.