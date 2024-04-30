سامية صلاح جاهين تروي تفاصيل اتهام والدها بالكفر ودفاعه عن الثورة (فيديو)

تحدثت سامية جاهين، ابنة الشاعر الراحل صلاح جاهين، عن الأثر الباقي لكلمات والدها في قلوب المصريين، وأوضحت أن والدها، الذي نشأ متنقلًا بين المحافظات ولم يستقر في القاهرة إلا في سن متأخرة، كان يعتبر نفسه "ملك القاهرة"، وهو ما عكسته كلماته في أوبريت "الليلة الكبيرة".

وأضافت سامية، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن صلاح جاهين كان متعلقًا بآل البيت، وهو ما تجلى في أشعاره وخاصة في "الليلة الكبيرة"، ورغم الاتهامات التي وُجهت إليه بالكفر وانتقاده لثورة 23 يوليو، فقد كان يرد على هذه الاتهامات برسوماته الكاريكاتيرية الساخرة، متجاهلًا الشائعات التي كانت تُطلق حوله.

وتطرقت "سامية" أيضًا إلى معاناة والدها من نوبات الاكتئاب المتكررة، مشيرة إلى حساسيته الشديدة وتأثره بالأحداث التي كانت تمر بها مصر وشعبها، وهو ما كان يعاني منه منذ شبابه، وأكدت أن هذه النوبات لم تقلل من شغفه وحبه لوطنه وشعبه، بل كانت دافعًا له للتعبير عن مشاعره من خلال فنه الخالد.